Wegen Corona segelt Mainzer Narrenschiff nur durchs Netz: Adieu, Tristesse – und dreifach Helau!

Das Geschäft mit den Kostümen zum Rosenmontag in Mainz ist geschlossen. Im Schaufenster blickt eine als Clown verkleidete Schaufensterpuppe traurig auf die wenigen Passanten, die dunkel gekleidet durch die verregnete Fußgängerzone eilen. Auf dem Marktplatz oder am Neubrunnenplatz hängen die vierfarbigen Fahnen von Fastnachtsvereinen lustlos an ihren Stangen. „Die Stadt ist leer, es ist trist“, sagt Markus Perabo, früher Zugmarschall beim Rosenmontagszug und jetzt Vorstandssprecher der Mainzer Fastnachtsgenossenschaft.