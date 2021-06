Wechselbad der Gefühle: Mit Curevac geimpft – und jetzt?

924 Mitarbeiter der Universitätsklinik Mainz erleben seit Monaten ein Wechselbad der Gefühle. Erst ringen sie mit sich, ob sie an der Curevac-Studie teilnehmen sollen. Dann freuen sie sich auf den Piks mit dem Impfstoff, der (zunächst) wie der von Biontech als ein so großer Hoffnungsträger gilt, dass die Bundesregierung 300 Millionen Euro in das biopharmazeutische Unternehmen investiert. Also hoffen die Probanden nach ihrer Spritze auf Reaktionen wie Fieber oder Kopfschmerzen, um sich in der Pandemie gut geschützt zu fühlen. Denn keiner weiß zu Beginn der Studie, ob man nur ein Placebo erhält.