Mainz

Das Virus wird weiter ein Stück unseres Leben bestimmen. Das machte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz deutlich. Sie kündigte an, dass Bund und Länder in zwei Wochen erneut über ihr Vorgehen in der Corona-Krise sprechen wollen. Zuvor sei es das Ziel, ab kommenden Montag wieder mehr Läden zu öffnen, wenn sie eine Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern haben. Sie müssen dann aber den Zutritt von Kunden steuern.