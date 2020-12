Irgendwann hat Alois Gerten einfach aufgehört zu zählen. Seit die Nachricht über die Ticker lief, dass auch die Air Base Spangdahlem massiv vom US-Truppenabzug betroffen sein wird, steht das Telefon des Ortsbürgermeisters nicht mehr still. Gerten hat davon auch erst aus den Medien erfahren. „Ich bin schwer betroffen und in Sorge“, sagt Gerten zerknirscht. Lange hatten sie in der 900-Einwohner-Gemeinde gehofft, dass der Kelch doch noch irgendwie an ihnen vorbeigehen könnte. Und jetzt der GAU.