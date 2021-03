Es brennt derzeit wieder in der katholischen Kirche: Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat mit seinem Verhalten bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen in seinem Bistum viele Katholiken tief verärgert. Die Theologin Doris Reisinger widmet sich dem Thema Missbrauch in ihrem neuen Buch „Nur die Wahrheit rettet“. Darin macht sie unter anderem Papst Benedikt XVI. und dessen Kirchenverständnis als Ursache für Vertuschung und mangelnden Aufarbeitungswillen aus.