Plus Rheinland-Pfalz Warnstreik und Schneefall: Wie der Winterdienst in Rheinland-Pfalz heute aufrecht gehalten wird Es schneit im nördlichen Rheinland-Pfalz, der Deutsche Wetterdienst warnt außerdem vor Glatteis. Just heute hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) einen Notbetrieb beim Winterdienst angekündigt – wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen? Von Tim Kosmetschke, Andrea Löbbecke

Zum Start in die neue Woche warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Schneefall und gebietsweise Glatteis in Rheinland-Pfalz. Im Lauf des Vormittags setzt von Westen her Schneefall ein, die Straßen könnten glatt werden, teilte der DWD am Montag mit. In tiefen Lagen seien zunächst 4 bis 6 Zentimeter Neuschnee möglich, ...