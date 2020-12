Rheinland-Pfalz

Als IS-Rückkehrerin Lisa R. in Handschellen in den großen Gerichtssaal des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz kommt, nickt sie wieder einem Mann im Zuschauerbereich freundlich zu. Er ist nach islamischem Recht ihr in Idar-Oberstein lebender Schwiegervater, der mit einem Sohn den Prozess von Anfang an verfolgt. Da zwei seiner Töchter wohl noch in Syrien sind, muss er wie seine Kinder nicht aussagen. Dafür schildert ein Trierer Kriminalbeamter (54), was ihm die Familie nach der Vermisstenanzeige im September 2014 berichtete.