Wahl zur 73. Deutschen Weinkönigin: Diese sechs Kandidatinnen sind noch im Rennen

Nach der Flutkatastrophe an der Ahr könnte eine alte Institution neue Hoffnung ins Ahrtal bringen: Linda Trarbach aus Dernau steht im Finale zur Wahl der deutschen Weinkönigin – und das mit einem unglaublich berührenden Auftritt am Samstag. In Neustadt an der Weinstraße traten elf Kandidatinnen für die höchste deutsche Weinkönigin an, für das Finale kommenden Freitag qualifizierten sich die Vertreterinnen von der Mosel und aus der Pfalz, aus Baden und Württemberg, vom Rheingau – und eben von der Ahr.