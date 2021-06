Vor Start in einer Woche: Wie gut ist das neue Kitagesetz?

In einer Woche tritt das neue Kitagesetz des Landes in Kraft, die Landesregierung lobt es als großen Meilenstein. Es werde die Qualität in der Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz weiter verbessern. Doch in den Kitas herrscht große Verunsicherung. „Viele wissen eine Woche vorher noch nicht, wie sie nächste Woche finanziert werden und wie viel Personal sie in Zukunft haben werden“, sagt Regine Schuster, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Viele Einrichtungen bangten um ihr Personal, „es werden sich Einrichtungen schlechterstellen“, betont sie.