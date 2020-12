Die Herbstferien stehen vor der Tür, in einigen Bundesländern haben sie schon begonnen, in Rheinland-Pfalz fangen sie am Montag, 12. Oktober, an. In einer Zeit, die sonst von Reiselust und Fernweh geprägt ist, herrscht nun Unsicherheit – angesichts eines komplizierten Regelungsgeflechts zwischen den 16 Bundesländern. Aber was gilt nun wo bei Reisen im Inland? Und müssen Reisende aus Risikogebieten in Quarantäne? Ein Überblick: