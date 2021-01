Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz warten 121.505 Menschen auf ihre zweite Impfung gegen das Coronavirus. Eine Äußerung der CDU-Landesvorsitzenden Julia Klöckner ließ vor allem viele impfwillige Seniorinnen und Senioren aufhorchen. Klöckner erklärte, die Landesregierung habe sich beim Impfen auf einen „wahnwitzigen Wettbewerb um einen Spitzenplatz“ eingelassen und versäumt, genügend Dosen zurückzuhalten, die für eine Zweitimpfung notwenig seien. Sind die zweiten Impftermine wirklich in Gefahr? Die unterschiedlichen Antworten auf diese Frage liegen in den zwei verschiedenen Impfstrategien, die in Deutschland genutzt werden.