2019 wurde der ersten muslimischen Kita in Rheinland-Pfalz die Betriebserlaubnis vonseiten des Landes Rheinland-Pfalz entzogen, nun urteilte das Oberverwaltungsgericht in Koblenz: Die Al-Nur-Kita in Mainz bleibt geschlossen, das Vorgehen war rechtmäßig.