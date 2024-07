Plus Rheinland-Pfalz Update zur weltweiten IT-Störung: Am Flughafen Hahn läuft der Betrieb weitgehend planmäßig i Passagiere gehen zu einer bereitgestellten Ryanair-Maschine auf dem Rollfeld von dem Flughafen Hahn. Das Flugverbot für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max wirft Europas größten Billigflieger Ryanair bei seinen Wachstumsplänen weit zurück. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Andreas Arnold/picture alliance/dpa Die Zeichen stehen auf Entspannung am Flughafen Hahn: Die weltweite Computerstörung bremst den Flugverkehr weniger aus als zunächst befürchtet, erklärt der Geschäftsführer des Hunsrück-Airports. Lesezeit: 1 Minute

Computerprobleme sorgen vielerorts auf der Welt für große Probleme, vor allem im Flugverkehr machen sie sich bemerkbar. Auch am Flughafen Hahn - wenn auch nicht so massiv, wie noch am Freitagmorgen (19. Juli) erwartet worden war. Rüdiger Franke, Geschäftsführer des Triwo Hahn Airports, wie der Flughafen im Hunsrück offiziell heißt, ...