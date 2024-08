Unglück auf Usedom: Urlauberin aus Rheinland-Pfalz stirbt beim Baden in Ostsee

Anzeige

Die 63-Jährige habe am Montag am Strand von Heringsdorf offensichtlich die Strömung unterschätzt und sei entkräftet in Not geraten, teilte die Polizei mit. Die Wasserrettung holte die leblose Frau aus dem Wasser. Ein alarmierter Notarzt versuchte noch, sie 45 Minuten lang zu reanimieren – konnte die Schwimmerin aber nicht mehr retten.

Ein tödlicher Badeunfall ereignete sich am Montag auch in Gimbsheim im Kreis Alzey-Worms. Ein junger Mann wollte eine Luftmatratze aus dem Wasser des Pfarrwiesensees holen. Er konnte daraufhin nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden. red