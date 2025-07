In Allenbach (Kreis Birkenfeld) war ein eineinhalbjähriges Mädchen am Sonntagnachmittag von jetzt auf gleich spurlos verschwunden – der Albtraum aller Eltern. Viele Menschen erfuhren unter anderem über Social Media von dem Verschwinden des Kindes. In der Folge hatte sich quasi ein ganzes Dorf mobilisiert und in und um Allenbach nach der Kleinen gesucht. Mit Erfolg: Denn am Ende war es nicht die Polizei – sondern eine kleine Familie, die das Kleinkind am späten Sonntagabend wohlbehalten wiederfand. Eine herzerwärmende Geschichte, die unsere Zeitung dazu veranlasst hat, beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz nachzufragen, wie häufig Fälle wie diese im Bundesland vorkommen. Und ob Suchhilfe aus der Bevölkerung seitens der Polizei überhaupt immer erwünscht ist.

„Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz bedankt sich für die große Hilfsbereitschaft und das Engagement aus der Bevölkerung, was schließlich zu einem schnellen Auffinden des Kindes beigetragen konnte“, schreibt die Behörde zu der rührenden Hilfswelle. „Das Bedürfnis zu helfen, insbesondere wenn es sich um vermisste Kinder oder andere Ausnahmesituationen handelt, ist nachvollziehbar.“ Bei Vermisstenfällen spiele der Zeitfaktor eine große Rolle, da für vermisste Personen eine Gefahr für Leib oder Leben angenommen werde oder sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnten.

Zugeparkte Straßen vermeiden

„Je mehr Personen sich bei der Suche beteiligen, desto größer sind Erfolgschancen auf ein schnelles Auffinden der vermissten Person.“ Doch das LKA gibt auch zu bedenken, dass es bei großen Hilfs- beziehungsweise Suchaktionen dennoch wichtig sei „auf gegenseitige Rücksichtnahme sowie eine koordinierte Vorgehensweise in Absprache mit den Einsatzkräften vor Ort zu achten, um die Maßnahmen nicht durch beispielsweise zugeparkte Straßen zu erschweren oder zu behindern“.

Circa 5300 Personen werden in Rheinland-Pfalz durchschnittlich pro Jahr als vermisst gemeldet. Diese Zahl geht aus dem polizeilichen Informations- und Fahndungssystem „Inpol-Z“ hervor, wie das LKA mitteilt – und sie klingt sehr hoch. Sie ist aber mit Vorsicht zu genießen: Sehr oft komme es nämlich vor, dass etwa ein Teenager, der am Wochenende nicht nach Hause kommt und deshalb von den Eltern als vermisst gemeldet wird, dann doch sehr schnell wieder von allein auftauche, sagt ein LKA-Sprecher. Ferner gebe es einzelne Personen, die in solchen Statistiken Dutzende Male auftauchten. Das gelte etwa für an Demenz erkrankte Menschen, die regelmäßig ausbüxten, dann aber schnell wiedergefunden werden könnten. All dies treibe die Erfassungszahlen sehr schnell hoch, wird unserer Zeitung weiter erklärt.

Nach einem Monat hat sich viel erledigt

„Erfahrungsgemäß erledigen sich etwa die Hälfte der Vermissten-Fälle innerhalb der ersten Woche“, sagt das LKA. Und nach einem Monat liege die „Erledigungs-Quote“ bereits bei mehr als 80 Prozent. Aktuell seien in Rheinland-Pfalz noch 285 Fahndungen zu vermissten Personen erfasst.

Und wie sieht es mit Kindern aus? „Aktuell sind in Rheinland-Pfalz 74 Kinder zur Vermisstenfahndung ausgeschrieben.“ Überwiegend handele es sich dabei um Fälle von Entziehung minderjähriger Personen – durch einen Elternteil, ein Familienmitglied oder einen Vormund im Rahmen von Sorgerechtsstreitigkeiten. Die genannten Zahlen unterlägen indes Schwankungen „und können täglich variieren, da sich Fahndungen in der Zwischenzeit wieder erledigen, beziehungsweise Fahndungsinhalte aktualisiert werden können“. Daher handele es sich bei den Zahlenwerten um eine Momentaufnahme, die sich in Abhängigkeit zum Abfragetag ändern könne.

Das teilt das LKA Rheinland-Pfalz mit

Die Suchaktion nach dem kleinen Mädchen in Allenbach hatte glücklicherweise ein Happy End. Den entscheidenden Hinweis hatte der freiwillige Helfer Sven Metzger geliefert, der gemeinsam mit seiner Frau Saskia, seiner Mutter Luzie Müller und Sohn Sam in einem abgelegenen Bereich suchte.

Doch nicht immer gehen die Dinge glimpflich aus. Welche Hilfe also bietet oder vermittelt das LKA, wenn eine Kindersuche einmal nicht glücklich endet für die Eltern? „Die Betreuung der Angehörigen in solchen psychisch belastenden Situationen wird durch die sachbearbeitende Dienststelle vor Ort gewährleistet. Die Polizei verfügt über ein großes Netzwerk von Beratungs- und Unterstützungsstellen, die im Rahmen der polizeilichen Opferberatung kontaktiert oder den Angehörigen vermittelt werden können“, teilt die Behörde mit. Zahlen zum absoluten Worst-Case-Szenario – Tod des Kindes – habe man aber keine: „Eine belastbare Auswertung, wie oft eine Vermisstensuche nach Kindern mit dem Tod der vermissten Person geendet ist, ist nicht möglich.“