Die Zahl der Asylsuchenden in Rheinland-Pfalz ist stark rückläufig. Doch der Landkreistag warnt vor einem Trugschluss – die größte Aufgabe komme erst noch.

Immer weniger Asylsuchende kommen nach Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2023 hat das Land noch gut 14.800 Menschen aufgenommen, im vergangenen Jahr waren es noch knapp 9650. In diesem Jahr kamen bislang nur 2645 Personen nach Rheinland-Pfalz, wie das rheinland-pfälzische Integrationsministerium auf Anfrage erklärt. Auch im Laufe des Jahres ist die Zahl den Angaben zufolge immer weiter zurückgegangen.

Ob es bei dieser Entwicklung bleibt, vermag das Integrationsministerium derzeit nicht zu beantworten. „Die Zugangszahlen von geflüchteten Personen lassen sich nur schwer prognostizieren, da diese von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren beeinflusst werden“, sagte eine Sprecherin. Für den Rückgang der Zahlen liefert das Ministerium aber eine Erklärung.

Rückgang besonders bei Syrern

Das Land verfüge zwar über keine gesicherten Erkenntnisse, ein wichtiger Faktor dürfe aber die Situation in den jeweiligen Herkunfts- und Transitländern sein. Insbesondere die Anzahl syrischer Geflüchteter sei gesunken, so die Sprecherin. Bislang bildeten Syrer immer den größten Anteil unter den Personen, die nach Rheinland-Pfalz kamen – im vergangenen Jahr rund 34 Prozent. In diesem Jahr waren es nur noch 21 Prozent.

Neben der Lage in den Herkunftsländern nennt das Integrationsministerium auch die Kontrollen insbesondere an den EU-Außengrenzen als möglichen Faktor für rückläufige Flüchtlingsbewegungen. Die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen – zumindest nach Luxemburg – dürften weniger Anteil daran haben. Nach Zahlen der Bundespolizei Trier gab es seit der Verschärfung der Grenzkontrollen durch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) gerade mal zwei Zurückweisungen von Asylbewerbern nach Luxemburg.

Kontrolle bei Schengen endet

Wie vor wenigen Tagen berichtet wurde, baut die Bundespolizei ihren festen Kontrollposten auf der Autobahn 8 an der deutsch-luxemburgischen Grenze nahe Schengen ab. Stattdessen solle flexibler kontrolliert werden, damit der Verkehr über die Moselbrücke wieder besser fließen könne, teilte das Bundesinnenministerium in Berlin auf dpa-Anfrage mit. Darauf habe sich Bundesinnenminister Dobrindt mit seinem luxemburgischen Amtskollegen Léon Gloden verständigt.

Die Bundespolizei könne künftig verdächtige Fahrzeuge frühzeitiger in Luxemburg identifizieren und dann in Deutschland abseits der A8 kontrollieren. Außerdem sollen gemeinsame Polizeistreifen die grenzüberschreitende Kriminalität noch stärker bekämpfen.

In den rheinland-pfälzischen Kommunen führen die rückläufigen Zahlen zu etwas Entspannung – zumindest bei der Unterbringung der Menschen. Zwischenzeitlich waren die Gemeinden aufgefordert worden, Notunterkünfte aufzubauen, weil der Platz in den Landesaufnahmeeinrichtungen nicht mehr ausreichte. Derzeit plant das Land selbst auch nicht, neue Einrichtungen aufzubauen, wie das Integrationsministerium auf Anfrage erklärt.

Der Direktor des rheinland-pfälzischen Landkreistags, Andreas Göbel, warnt allerdings vor einem Denkfehler. Die Flüchtlinge unterzubringen und mit Essen zu versorgen, funktioniere, sagt er. Die größte Aufgabe gehe aber jetzt erst los – mit der Integration der Menschen.

„Wir haben eine Arbeit vor uns, die ist gigantisch.“

Der Direktor des rheinland-pfälzischen Landkreistags, Andreas Göbel

„Wir haben eine Arbeit vor uns, die ist gigantisch“, sagt Göbel. Viele haben das aus Sicht des Landkreistag-Direktors noch nicht erkannt. Das Integrationsthema habe überhaupt keine Lobby, auch nicht in der Landesregierung. Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) nimmt Göbel explizit aus seiner Kritik aus.

Kürzlich haben Land und Kommunen eine Kooperationsstrategie zum Thema Integration vereinbart. Drei Millionen Euro investiert das Land in diesem und kommendem Jahr – unter anderem für Integrationsmanager in allen kreisfreien Städten und Kreisen.

Die Trendwende bei der Entwicklung der Flüchtlingszahlen gilt im Übrigen nicht für Menschen aus der Ukraine. Diese werden gesondert erfasst, weil sie keinen Asylantrag stellen müssen. Alleine in diesem Jahr kamen bis Ende Juni etwa 4150 Ukrainer nach Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Jahr waren es fast 11.200, 2023 rund 10.100 ukrainische Personen.