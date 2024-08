Tödlicher Badeunfall in Gimbsheim: 19-Jähriger ertrinkt in Pfarrwiesensee

Der junge Mann war am Montagnachmittag mit einer Gruppe am Badesee und wollte eine Luftmatratze aus dem Wasser holen.

Ein Polizeihubschrauber in Aktion.

Ein Polizeihubschrauber in Aktion. Foto: Sascha Ditscher

Anzeige

Ein 19-jähriger Mann ist am Montagnachmittag im Pfarrwiesensee in Gimbsheim ertrunken. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aus Mainz zwischen 16.30 und 17 Uhr mit mehreren weiteren Personen am Ufer des Badesees und begab sich ins Wasser, um eine abgetriebene Luftmatratze zurückzuholen.

Nach einiger Zeit konnten die Begleiter den 19-Jährigen nicht mehr im Wasser sehen und begannen, ihn zu suchen. Der Gesuchte konnte daraufhin nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden.

Die sofort von Zeugen eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen wurden durch die alarmierten Rettungskräfte weitergeführt und der 19-Jährige mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Dort verstarb der Mann jedoch an den Folgen des Badeunfalls. Die Polizei machte keine Angaben dazu, wie es genau zu dem Unglück kommen konnte.