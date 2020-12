Trendwende gelungen: Die Wiederauferstehung von ViaSalus

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass die Insolvenz der ViaSalus GmbH in Dernbach (Westerwaldkreis) die Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz kräftig durchgerüttelt hat. Wochenlang bangten 3200 Mitarbeiter um ihren Job. Durch den Einstieg der Alexianer, eines katholischen Sozialunternehmens aus Münster, gelang schließlich die Trendwende. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt ViaSalus-Geschäftsführer Manfred Sunderhaus, wie die Lage ein Jahr nach der Insolvenz ist und wie er den angeschlagenen Krankenhausträger trotz eines hohen zweistelligen Millionendefizits schon in diesem Jahr wieder in die schwarzen Zahlen bringen möchte. Von zentraler Bedeutung sind dabei nach Worten von Sunderhaus die Alexianer, die schon im nächsten Jahr Mehrheitsgesellschafter werden könnten.