Er galt als der tiefste Bass Deutschlands und eine der markantesten Persönlichkeiten der Mainzer Hofsänger: Otto Schlesinger. In der Fastnacht stand er 48 Jahre lang, als Bajazz kostümiert, auf der Bühne, immer begeisterte er die Menschen mit seinem Humor, seinem Charme und seinem abgrundtiefen Bass. Am vergangenen Samstag starb Otto Schlesinger mit 88 Jahren – an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.