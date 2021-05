In Thermen können Menschen etwas für ihre Gesundheit tun und den Corona-Alltag einmal vergessen. Zumindest theoretisch. Denn seit November sind in Rheinland-Pfalz die Wellnesstempel mit ihren Heilbädern und Saunen nach zwischenzeitlicher Öffnung wieder geschlossen. In der aktuellen Diskussion um Lockerungen der Corona-Beschränkungen spielen sie keine Rolle, was Betreiber und Wellnessfans ärgert.