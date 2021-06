Täglich mehr als 100 Tuben Diclofenac: Wie Abwasserwerke damit umgehen

In der Abwasserbehandlung stehen Kommunen nicht nur in Rheinland-Pfalz vor einem Kraftakt. Überall gibt es die Aufgabe, „Arzneimittelrückstände und Mikroplastik besser auszufiltern als bisher“, sagt der Vorsitzende des Städtetags Rheinland-Pfalz, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). „Wir haben pro Tag mehr als 100 Tuben Diclofenac im gereinigten Abwasser.“ Dieser Wirkstoff ist in Arzneimitteln gegen Schmerzen und Entzündungen enthalten. Mainz will 2022 den Antrag für einen Ausbau der Kläranlage mit einer vierten Reinigungsstufe einreichen.