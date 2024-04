Plus Mayen Stürmische Zeiten für Pistorius: Verteidigungsminister in Mayen kalt erwischt Von Dirk Eberz i Verteidigungsminister Boris Pistorius schaute sich bei seinem Besuch der Oberst-Hauschild-Kaserne in Mayen einen mobilen Gefechtstand an. Foto: Kevin Rühle Hoher Besuch in der Mayener Oberst-Hauschild-Kaserne: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich im Zentrum Operative Kommunikation darüber informiert, wie die Truppe gegen Desinformation und Fake News vorgeht. Dazu musste er sich in der Eifel warm anziehen. Lesezeit: 4 Minuten

Die Eifel bereitet Boris Pistorius einen frostigen Empfang. Der weiße Hubschrauber des Verteidigungsministers wird bei der Landung heftig durchgeschüttelt. Am Boden schlägt dem Ehrengast dann eisiger Wind entgegen. Fast so, als hätte jemand Winter befohlen. Am Stabsgebäude der Oberst-Hauschild-Kaserne Mayen prasselt der Regen auf den Pressepulk ein, der sich dort ...