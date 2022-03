Die Corona-Pandemie. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Der Klimawandel. Wir leben in Krisenzeiten, die uns alle belasten. Klar ist: Alle sind betroffen, die Gesellschaft, auch und vor allem Kinder und Jugendliche. Der Schulleiter des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Bad Dürkheim sagt: „Die Anzeichen von Stress und psychischen Problemen bei Schülern treten in den vergangenen Jahren, verstärkt durch die Corona-Pandemie, immer mehr in den Schulen auf.“