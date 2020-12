Köln/Kamp-Bornhofen

Ihr Ziel hat sie eigentlich ja schon erreicht. Denn Paulina Wagner aus Kamp-Bornhofen (Rhein-Lahn-Kreis) wollte unbedingt ins Finale der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Pflicht erfüllt, jetzt also kommt die Kür: Am heutigen Samstagabend (20.15 Uhr, RTL) kämpft die talentierte Sängerin mit dem gewinnenden Lächeln im DSDS-Livefinale um den Sieg. Und natürlich will sie im Wettstreit mit den anderen drei Finalisten noch mal alles zeigen, was in ihr steckt. Immerhin gibt's für den Sieger 100.000 Euro und einen Plattenvertrag.