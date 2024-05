Plus Rheinland-Pfalz Sprachprobleme in Grundschulen: „Das grenzt an Verantwortungslosigkeit“​ Von Sebastian Stein i Grundschüler bleiben auch in Rheinland-Pfalz immer häufiger sitzen. Foto: Jens Büttner/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Weil immer mehr Kinder schon in der Grundschule sitzen bleiben, erhebt der Philologenverband schwere Vorwürfe gegen das Bildungsministerium. Es müsse sich dringend etwas beim Lernen der Sprache ändern. ​ Lesezeit: 3 Minuten

Rund 25 Prozent der Viertklässler in Deutschland können nicht richtig lesen. So lautete das Ergebnis der internationalen Iglu-Bildungsstudie vergangenes Jahr. Und es ist nicht die einzige Studie, die Grundschülern in Deutschland ein schlechtes Zeugnis ausstellt – bereits seit längerer Zeit. In Rheinland-Pfalz machen sich die Probleme in der Grundschule zunehmend ...