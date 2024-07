Plus Rheinland-Pfalz

Spendensammler auf zwei Reifen: Vor-Tour der Hoffnung rollt durch die Hunsrück-Nahe-Mosel-Region

i Die Vor-Tour der Hoffnung rollt in diesem Jahr durch den Hunsrück und angrenzende Regionen (Archivbild). Foto: Jörg Niebergall

Sie treten wieder in die Pedale – und sammeln Geld für krebskranke Kinder und ihre Familien: Rund 120 Hobbysportler, darunter etliche Prominente, nehmen vom 19. Juli an der Vor-Tour der Hoffnung statt. Die Benefiz-Radtour rollt in diesem Jahr vor allem durch den Hunsrück. Wo, was, wann – und warum: Wir geben den Überblick.