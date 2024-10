Plus Rheinland-Pfalz Spendenrekord bei der Vor-Tour der Hoffnung: Benefiz-Radtour erzielt 750.000 Euro für krebskranke Kinder Von Tim Kosmetschke i Das Peloton der guten Tat - und der fröhlichen Gesichter: die Vor-Tour der Hoffnung unterwegs an der Mosel. Im kommenden Jahr geht es in die Südpfalz. Foto: Peter Schmitz/Vor-Tour der Hoffnung e. V. Rennrad fahren und Gutes tun: Das bringt die Vor-Tour der Hoffnung in Rheinland-Pfalz seit mehr als 25 Jahren zusammen. 2024 ist ein besonders gutes Jahr für die Benefizaktion, es gipfelt in einer Rekordspendensumme für krebskranke Kinder. Woran es liegt und welche Pläne die Organisatoren fürs neue Jahr haben. Lesezeit: 3 Minuten

Seit mehr als 25 Jahren sammeln die ehrenamtlich tätigen Enthusiasten der Vor-Tour der Hoffnung in Rheinland-Pfalz Geld für krebskranke Kinder – doch so viel wie in diesem Jahr kam noch nie zusammen: Auf stolze 750.000 Euro ist die Gesamtspendensumme angewachsen, die demnächst eins zu eins an karitative Zwecke weitergegeben wird. ...