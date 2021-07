Spendenkonten und Hotlines: Eine Übersicht der Hilfsangebote für die Hochwasseropfer

Zurzeit werden im Kreis Ahrweiler mehrere Notunterkünfte eingerichtet.

Das Deutsche Rote Kreuz Mayen-Koblenz ruft dazu auf, Sachspenden für die Menschen in den Betreuungsstellen im Kreis Ahrweiler abzugeben.

Benötigt werden zum größten Teil Kleidung, Unterwäsche, Hygieneartikel, Handtücher, Waschlappen, Kinderspielsachen sowie haltbare Lebensmittel.

Die Spenden können abgegeben werden beim:

DRK-Ortsverein in Andernach (Karolingerstraße 74)

Am Nürburgring

DRK-Ortsverein Rhens am Wasserwerk in Rhens

Diese Spenden werden gesammelt und dann zentral in den Betreuungsstellen und Notunterkünften abgegeben. Unter https://hochwasseradenau.de/ kann den Menschen in der Verbandsgemeinde Adenau Hilfe angeboten werden.

Spendenkonten

Der Kreis Ahrweiler und die Verbandsgemeinde Adenau haben Spendenkonten für die Betroffenen der Flutkatastrophe eingerichtet.



Das sind die Spendenkontos Hochwasser:

(Verwendungszweck: Hochwasserhilfe)



KSK Ahrweiler

DE86 5775 1310 0000 3394 57

KSK Ahrweiler

DE18 5775 1310 0000 1000 24

Volksbank RheinAhrEifel

DE55 5776 1591 0600 0220 00

Postbank Köln

DE84 3701 0050 0017 2905 06

Die Kreisverwaltung Ahrweiler hat für Hilfsangebote für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz zwei Telefon-Hotlines eingerichtet. Diese gelten ab dem heutigen Samstag, wie die Kreisverwaltung mitteilte.

Demnach würden den Landkreis Hilfsangebote aus ganz Deutschland erreichen – hierfür wurde einmal die Hotline „Hilfsangebote“ unter der Rufnummer 02641 975 900 eingerichtet. Per E-Mail könne man sich an hochwasserhilfe@kreis-ahrweiler.de wenden. Die Rufnummer richte sich an Bürgerinnen und Bürger, die bei der Bewältigung der Katastrophe helfen wollen und beispielsweise mit Sachspenden, Arbeitsmaterialien oder Transport- und Logistikmöglichkeiten unterstützen können.

Die Hotline „Beratung und Betreuung“, erreichbar unter der

Rufnummer 02641 975 950, vermittelt Hilfsangebote unter anderem zur Beratung von Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren oder zu Notbetreuungen. Beide Hotlines sind täglich von 9 bis 20 Uhr erreichbar.

Unter dem Kennwort “Katastrophenhilfe Hochwasser„ können Spenden auf das Konto des Innenministeriums Rheinland-Pfalz bei der Sparkasse Mainz überwiesen werden:

Empfänger: Landeshauptkasse Mainz

IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06

BIC: MALADE51MNZ

Die Bürgerstiftung Landkreis Vulkaneifel möchte schnell und unbürokratisch helfen. Daher wurde für die Betroffenen des Hochwassers im Landkreis Vulkaneifel ein Spendenkonto eingerichtet.

Bürgerstiftung Landkreis Vulkaneifel

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE13 5865 1240 0000 3069 36

Bitte geben als Verwendungszweck das Stichwort Hochwasserhilfe Vulkaneifel angeben.

Wer beim Technischen Hilfswerk (THW) den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz oder die technische Ausstattung unterstützen möchte, kann ebenfalls spenden:

Stiftung THW

Sparkasse KölnBonn

IBAN: DE03 3705 0198 1900 4433 73

BIC: COLSDE33XXX

Die Handwerkskammer Koblenz hat nach eigenen Angaben eine Hotline freigeschaltet, über die Hilfsangebote von Handwerksbetrieben gesammelt und koordiniert werden sollen: 0261 398 251. Per E-Mail können Angebote und Anfragen an hochwasserhilfe@hwk-koblenz.de geschickt werden.

Die Verbandsgemeinde Bad Breisig sammelt nach eigenen Angaben in Abstimmung mit den Ortsbürgermeistern diese Hilfsangebote. Für alle, die helfen wollen und alle die Hilfe suchen, bietet die VG Bad Breisig ab sofort eine zentrale Anlaufstelle unter der Nummer 0263 345 68-333 an. Hier werden unter anderem Sach- und Lebensmittelspenden erfasst und abgerufen, wenn es dafür Bedarf gibt. Auch Bürgerinnen und Bürger, die mit anpacken wollen, um Schäden zu beseitigen, können hier anrufen.

Die Verbandsgemeinde Loreley ruft ebenfalls eine Spendenaktion ins Leben.

Falls Sie unterstützen wollen, können Sie unter Angabe des Verwendungszwecks „Starkregen Rheinland-Pfalz“ auf das Konto der Verbandsgemeindekasse Loreley.

Nassauische Sparkasse

BIC: NASSDE55

IBAN: DE08 5105 0015 0688 0000 76

Auch die Aktion Deutschland Hilft ruft zu Spenden für die Hochwasseropfer auf.

Die Schäden betreffen nicht nur Wohnhäuser und Infrastruktur – auch viele Unternehmen stehen vor dem Nichts. Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz, Ralf Hellrich, berichtet von Hallen, in denen „sich Maschinen und Material bis unter die Decke türmen“. Die Handwerkskammer hat eine Hotline für betroffene Unternehmen eingerichtet (0261 398 251). Auch unter der Mailadresse hochwasserhilfe@hwk-koblenz.de ist Hilfe verfügbar. Zudem gibt es auch fachhandwerk.de eine Hilfsbörse, bei dem Betriebe Hilfe suchen, aber auch anbieten können. Auch die Industrie- und Handelskammer Koblenz hat eine Hotline 0261 106 502 eingerichtet.

Die Freiwillige Feuerwehr Wallmerod im Westerwaldkreis sammelt kurzfristig auch Sachspenden für die vom Hochwasser Geschädigten, um sie zur Sammelstelle nach Bad Neuenahr zu bringen. Vor allem werden Kleidung, Decken, Kissen, Nahrung, Babynahrung, Windeln und Getränke in PET-Flaschen, Hygieneartikel sowie Tiernahrung gebraucht. Annahme ist am Feuerwehrgerätehaus Wallmerod am 16. Juli von 18 bis 20 Uhr sowie am 17. Juli von 9 bis 11 Uhr.

Unterstützen möchte auch der Westerwälder Verein “Wäller helfen„ und hat bei Facebook einen Spendenaufruf gestartet.

Die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach ruft zu einer Spendenaktion auf. Sachspenden können Freitag bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 18 Uhr an der Tiefgarage der Stadthalle, Rheinstraße 103, abgegeben werden. Wer mit einer Geldspende helfen möchte kann folgendes Spendenkonto der Verbandsgemeinde unter dem Verwendungszweck “Flutkatastrophe" nutzen:

IBAN: DE37 5739 1800 0012 9388 10

BIC: GENODE51WW1

Hilfsaktion der Freiwilligen Feuerwehr Wiedbachtal: Es wird um Sachspenden in Form von alltäglichen Gegenständen wie Kinderkleidung, Kinderspielzeug, Decken, Kissen, Hygieneartikel, Batterien, Pampers, etc. gebeten. Die Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr werden morgen, Samstag, den 17. Juli 2021, das Gerätehaus in der Frankfurter Straße 10 in Höchstenbach zwischen 10 und 15 Uhr besetzen und die Spenden entgegennehmen.

Nach einem Aufruf der Stadt Bonn, Menschen aus Hochwassergebieten eine Unterkunft anzubieten, sind bei der Verwaltung Hilfsangebote für mehr als 1000 Betroffene eingegangen. Viele Privatpersonen wollten bis zu drei Menschen aufnehmen, und Hotels stellten bis zu 50 Doppelzimmer zur Verfügung, teilte die Stadt am Freitag mit. „Wir sind überwältigt von der Vielfalt und der Fülle der Angebote. Weitere brauchen wir im Moment nicht mehr“, erklärte Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Menschen, die durch das Unwetter in Not geraten sind und eine Unterkunft suchen, können sich entweder unter der Telefonnummer 0228 771000 melden oder im Internet über die Seite www.bonn.de.

Der Verein Katastrophenhilfe Rhein-Westerwald-Sieg nimmt Abgepacktes Trinkwasser in Flaschen, eingeschweißte, nicht kühlbedürftige Lebensmittel des täglichen Bedarfs (Brot, Aufstrich, etc.), neuwertige Kleidung, rezeptfreie Medikamente und Medizinprodukte wie Verbandsmaterial und antiseptische Salben sowie Corona-Schutzmasken entgegen, um sie in einem Hilfskonvoi zusammen mit dem DRK an die Ahr zu bringen. Entgegengenommen werden die Hilfsgüter an der Kölner Straße 96 in Altenkirchen (Maschinen Center Eichel Westerwald). Kontakt Tel. 0177/862 11 86 oder E-Mail an deeichel@me.com

Darüber hinaus hat auch der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen eine Spendensammelaktion gemeinsam mit der Spedition Wolfgang Herrmann in Kirchen gestartet. Benötigt werden Erwachsenen- und Kinderkleidung in allen Größen, Schuhe, Decken, Handtücher, Hygieneartikel, Spielsachen, Tiernahrung, Haushaltsartikel und vieles mehr. Die Sachen werden am Samstag, 16. Juli, von 9 bis 15 Uhr am Feuerwehrhaus Altenkirchen, Kumpstr. 59, 57610 Altenkirchen, entgegengenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Altenkirchen ruft auf ihrer Facebook-Seite eindringlich zur Beteiligung auf.