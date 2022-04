Der Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Birkenfeld/Bad Kreuznach, Joe Weingarten, sitzt für die SPD-Fraktion unter anderem im Verteidigungsausschuss, dessen Arbeit durch den Krieg in der Ukraine dramatisch an Bedeutung und öffentlicher Aufmerksamkeit hinzugewonnen hat. Mit der Rhein-Zeitung sprach Weingarten jetzt über Waffenlieferungen, den Zustand der Bundeswehr und eine sich verändernde Rolle Deutschlands in der Welt.