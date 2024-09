Plus Koblenz

Sie fahren virtuelle Streife: Wie die Arbeit der Intel-Officer bei der Polizei aussieht

i Die Intel-Officer der Polizei Rheinland-Pfalz versorgen ihre Kollegen unterwegs mit hilfreichen Informationen über am Einsatz beteiligte Personen. Dabei durchforsten sie öffentlich zugängliche Quellen im Netz (OSINT-Verfahren (Open-Source-Intelligence)). Foto: Nicolas Armer/picture alliance/dpa

Mit Internetrecherchen Polizeikollegen im Einsatz unterstützen und ihre Sicherheit gewährleisten. Das ist die Aufgabe sogenannter Intel-Officer bei der Polizei. Insgesamt vier gibt es in Rheinland-Pfalz: zwei in Koblenz und zwei in Mainz. Aber was recherchieren sie da eigentlich genau? Und wie helfen sie damit ihren Kollegen unterwegs? Die RZ hat einen von ihnen getroffen.