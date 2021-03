Selbsttests unter Lehreraufsicht: Geht das?

An Schulen im Land sollen nach den Osterferien nun auch die Schülerinnen und Schüler getestet werden – und zwar per Selbsttest, freiwillig und einmal pro Woche. „Wir möchten, dass die Schulen nach Ostern in der Lage sind, den Schülern und den Beschäftigten ein Angebot zu machen“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch in Mainz. Das Ziel sei, infizierte Schüler und Lehrkräfte frühzeitig erkennen zu können, Hintergrund sind deutlich steigende Infektionszahlen an Schulen und Kitas.