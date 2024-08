Plus Rheinland-Pfalz Sechseinhalb Jahre für versuchten Mord in Weißenthurm: Angeklagter weint bittere Tränen Von Johannes Mario Löhr i Am Koblenzer Landgericht ist ein 46-jähriger Türke wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt worden. Auch im Bild: Verteidiger Kai Ritter und eine Übersetzerin für Türkisch. Foto: Johannes Mario Löhr Das Urteil im Prozess um die Teppichmesserattacke im April dieses Jahres auf eine 39-Jährige in einer Garage in Weißenthurm ist gefallen: Der Angeklagte wurde am Koblenzer Landgericht wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt. Während der gesamten Urteilsbegründung weinte der 46-Jährige bitterlich. Lesezeit: 3 Minuten

