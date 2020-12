Mainz/Bonn

Sie werden wohl mit die Letzten sein, die ihre Geschäfte wieder öffnen dürfen, doch Hilfe für sie ist bislang kaum in Sicht: „Die Lage ist katastrophal, das fängt an, in Depressionen überzugehen“, sagt Marco Sottile, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Mainz Schausteller und Marktbeschicker (IMSM): „Wir sind die Berufsgruppe, die am längsten keine Einnahmen haben wird“, glaubt Sottile, „aber ein Rettungsschirm oder so, da ist bis heute nichts passiert.“