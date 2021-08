Kommende Woche starten rund 39.500 Erstklässler in ihr erstes Schuljahr, damit lernen an rheinland-pfälzischen Schulen so viele Schülerinnen und Schüler wie seit 30 Jahren nicht mehr: Erstmals seit dem Schuljahr 1990/1991 steige nach jahrelangem Rückgang die Gesamtzahl der Schüler im Land damit wieder an, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Freitag in Mainz.