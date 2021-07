Schnellere Wege zur Impfung: Land plant Einsatz von Bussen

Damit die Impfkampagne in der Corona-Pandemie nicht ins Stocken gerät, will Rheinland-Pfalz an mehreren Hebeln ansetzen. Der Weg zur Schutzimpfung soll schneller und einfacher werden. So erwägt das Land den Einsatz von Impfbussen, damit sich Menschen ohne vorherige Registrierung beispielsweise auf Marktplätzen oder in Einkaufsstraßen impfen lassen können. Diese Idee werde zurzeit noch geprüft, teilte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) mit. Es liefen Gespräche mit den Kommunen und dem Deutschen Roten Kreuz. „Darüber hinaus schauen wir aktuell unter anderem mit der Bundesagentur für Arbeit und mit den Tafeln im Land, welche Aktionen wir in deren Umfeld anbieten könnten“, sagte Hoch. Ausbauen will das Land auch das Angebot von Sonderimpfaktionen und Stadtteilimpfungen, bei denen für einen kürzeren Zeitraum eine Art Impfzentrum eingerichtet wird.