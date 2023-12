Plus Rheinland-Pfalz Schneefall und Glatteis: Winterwetter zum Wochenstart sorgt erneut für Chaos in Rheinland-Pfalz Der Wochenstart in Rheinland-Pfalz wird weiß: Zwischen vier und zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst, der gleichzeitig vor Glatteis auf den Straßen warnt. Wie schon in der vergangenen Woche hatten viele Autofahrer mit witterungsbedingten Einschränkungen zu kämpfen. So ist die Lage im nördlichen Rheinland-Pfalz.

Nach einem winterlich weißen ersten Advent warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zum Start in die neue Woche vor Schneefall und gebietsweise Glatteis in Rheinland-Pfalz. Fast den ganzen Tag über fiel am Montag Schnee – der diesmal stellenweise sogar in den Niederrungen liegen blieb. Die Folge: Glätte, etliche Unfälle und gesperrte Straßen. Winterdienst ...