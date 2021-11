RZ-Serie „Genuss im Advent“: Mit unseren Berichten den Advent genießen und tolle Preise gewinnen

Bedeutet Advent für Sie auch Genuss und Harmonie? Die Tage und Wochen vor Weihnachten sollen eine Zeit zum Wohlfühlen sein. Da werden Plätzchen gebacken, vielleicht auch Schokolade zubereitet. Es wird Wein probiert, den man verschenken oder an den Festtagen ausschenken möchte. Rezeptideen finden Nachahmer, und wenn's draußen kälter wird, darf's am Abend gern auch mal ein wärmender Schluck aus der edlen Destille sein.

Schon in der Vorfreude liegt Genuss. Und darum freuen Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, auf unsere kleine Serie, mit der wir Ihnen immer zum Wochenende hin viermal Genuss im Advent servieren möchten. Dazu hat unsere Mitarbeiterin Dagmar Stadtfeld in der Region einen Winzer, eine Köchin und einen Brenner besucht. Wir wollen starten mit einem besonderen Menschen, der sich vorgenommen hat, mit Schokolade ein Stück Lebensfreude zu verbreiten: Oliver Coppeneur betreibt in Bad Honnef eine Manufaktur, in der edelste Pralinen und Schokoladen hergestellt werden. Aber damit nicht genug: Genuss und Freude sind für den Mann mit den kreativen Ideen mehr noch als süße Verführung. Lesen Sie, was man bei Coppeneur noch so alles erleben kann.

Nutzen Sie außerdem die Chance, an jedem der vier Adventswochenenden einen tollen Preis zu gewinnen. Und der hat natürlich jeweils etwas mit ganz viel Genuss zu tun. Na, neugierig geworden? Dann erfahren Sie mehr auf einer der hinteren Lokalseiten.

Nicht zu vergessen: „Viermal Genuss im Advent“ ist nicht die einzige Überraschung, die wir für Sie vorbereitet haben. Unser Adventskalender überrascht Sie ab Mittwoch, 1. Dezember, an sechs Tagen die Woche mit jeweils einem sonst verschlossenen Türchen, das wir speziell für unsere Leserinnen und Leser öffnen werden ...