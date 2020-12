Rheinland-Pfalz

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz haben ihre Programme für den Klimaschutz deutlich ausgeweitet. Inzwischen haben rund 100 Kommunen eigene Klimaschutzmanager, -beauftragte oder -paten eingesetzt, wie das Umweltministerium in der Antwort auf eine Landtagsanfrage aus der Grünen-Fraktion mitteilte. In 73 Städten, Gemeinden und Kreisen wurden eigene Klimaschutzkonzepte erstellt. Teilkonzepte für den Klimaschutz legten bislang 85 Kommunen vor. Zur Relation: In Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt 96 Städte, darunter 12 kreisfreie, und 2165 Ortsgemeinden, 129 Verbandsgemeinden sowie 24 Landkreise.