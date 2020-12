Rheinland-Pfalz

Die Kleinen vermissen ihre Freunde, wollen toben. Die Eltern sind überlastet, weil sie ihre Kinder im Auge behalten müssen und noch die Arbeit ruft. So mancher Familienfriede bekommt in der Corona-Krise gewaltige Risse. Die Landesregierung will die Familien ab Anfang Juni wieder stärker entlasten, indem sie die Kitas eingeschränkt öffnet. Klar ist aber: Wenn Kinder dann wieder in die Kitas strömen, wird nichts sein wie vor dem Virus.