Rheinland-Pfalz

Erst kam am Sonntagabend der heftige Regen, dann zogen Blitz und Donner in der Nacht zu Montag über Rheinland-Pfalz: Vielerorts schüttete, donnerte und krachte es kräftig, sodass zwar viele Keller geflutet wurden, aber glücklicherweise nicht allzu große Schäden entstanden. Höhr-Grenzhausen im Westerwaldkreis allerdings erwischte es heftig, dort brannten nach einem Blitzeinschlag das Schützenhaus und eine dazugehörende Gaststätte ab. Und auch im Moselort Zell (Kreis Cochem-Zell) richteten die Unwetter Schäden an – und verhagelten obendrein den Start ins neue Schuljahr: 148 Schüler mussten zu Hause bleiben.