Rheinland-Pfalz

Das Land Rheinland-Pfalz hat bislang 16,59 Millionen Euro an Kreditleistungen aus seinem Landesprogramm zur Unterstützung von Unternehmen in der Corona-Krise ausgezahlt. Damit seien Anträge von 756 Unternehmen im Land bewilligt worden, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) im Wirtschaftsausschuss des Landtags. 484 Unternehmen erhielten demnach einen Kredit in Höhe von 10.000 Euro, 341 Unternehmen von 30.000 Euro. An Landeszuschüssen in Höhe von 9000 Euro für Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern wurden insgesamt 2,2 Millionen Euro ausgezahlt.