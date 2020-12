Rheinland-Pfalz

Der Glanz von „Lightspeed“ zieht die Politik magisch an. Was nach Raumfahrt und unendlichen Weiten klingt, umschreibt aktuell die vielleicht am sehnsüchtigsten erwartete Pharmainnovation der Welt. Unter dem Projektnamen „Lightspeed“, also Lichtgeschwindigkeit, forscht das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech an einem Impfstoff gegen Corona. Doch Biontech glitzerte und funkelte schon als eines der außergewöhnlichsten Unternehmen des Landes, als Corona für Nichtbiologen eine Biermarke war. Die Politik hat die Spitzenforscher nie ignoriert, dazu klingen die Verheißungen – Biontech erforscht unter anderem individualisierte Krebstherapien – auch zu verführend. Aber wird Biontech von der rheinland-pfälzischen Landespolitik wirklich ausreichend wertgeschätzt?