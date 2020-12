Rheinland-Pfalz

Geht es um die Steuererklärung, geht es bei der Telefonaktion unserer Zeitung mit der rheinland-pfälzischen Steuerberaterkammer immer richtig rund. Am Ende ist Steuerberater Ralf Nick froh, dass seine Telefonanlage in der Kanzlei „nicht explodiert ist“. Denn wegen der Corona-Krise standen er und sein Kollege Matthias Garrn mit Abstand zur Redaktion pausenlos Rede und Antwort – zu absetzbaren außergewöhnlichen Belastungen, Werbungskosten, Unterhalt oder der elektronischen Steuererklärung per Elster-Programm der Finanzämter.