Rheinland-Pfalz/Koblenz

Halten sich die Rheinland-Pfälzer in Geschäften, Bus und Bahn an die neue Maskenpflicht, die seit Montag gilt? Das wollten Ordnungsämter und Polizei beim dritten landesweiten Corona-Kontrolltag am Donnerstag herausfinden. An Ausflugszielen und auch in den besonders von Corona betroffenen Städten Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal wurde die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske kontrolliert.