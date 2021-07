Heute treffen sich Marty McFly und Doc Brown in Bad Ems – fast könnte man diesen Eindruck bekommen. Gut, Berny Abt steht nicht vor einem DeLorean und hat auch nicht so schönes weißes, wallendes Haar. Aber eine Zeitreise in die Vergangenheit wollen wir beide heute auch unternehmen – und zwar sowohl in die Vergangenheit des Berny Abt wie auch in die Vergangenheit eines der Wahrzeichen der beliebten Kurstadt.