Plus Rheinland-Pfalz „Reichsbürger“-Prozess Koblenz: „Das kam mir schon eher vor wie eine Sekte“ Von Johannes Mario Löhr i Elisabeth R. (76) soll laut einer von einem LKA-Mann vernommenen Zeugin gesagt haben, dass man Karl Lauterbach entführen könne. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa Eine Zeugin, die Kontakt zu Teilen der mutmaßlichen Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ hatte, empfand deren Treffen als sektenartig. Man habe sich an den Händen fassen müssen – und gebetet. Dies hat die Frau einem LKA-Mann, der im Bereich politisch motivierter Kriminalität tätig ist, während einer Vernehmung berichtet. Lesezeit: 3 Minuten

Im Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ hat ein LKA-Mann im Koblenzer Oberlandesgericht (OLG) als Zeuge ausgesagt, der in Rheinland-Pfalz als Ermittler im Bereich politisch motivierter Kriminalität tätig ist. Der 37-Jährige hatte eine Frau vernommen, die in Kontakt zu verschiedenen in Koblenz angeklagten Personen gestanden hatte. Angeklagt sind dort ...