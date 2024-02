Plus Rheinland-Pfalz „Reichsbürger“-Prozess in Koblenz: BKA-Mann zerlegt Kalaschnikow im Oberlandesgericht Verteidiger Ralf Dalla Fini hat im Koblenzer Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ über mutmaßliche Aussagen eines verdeckten Ermittlers gesprochen, die dieser laut dem Anwalt während einer nicht öffentlichen Sitzung getätigt haben soll. Ferner hat ein BKA-Mann im Verfahren eine AK-47 im Gericht zu Veranschaulichungszwecken zerlegt. Von Johannes Mario Löhr

Im Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ hat ein Waffeningenieur des Bundeskriminalamtes (BKA) zu Veranschaulichungszwecken sowohl ein AK-47-Maschinengewehr (Kalaschnikow) sowie eine Pistole der Marke Glock im Koblenzer Oberlandesgericht (OLG) zerlegt. Waffen wie diese hatten verdeckte Ermittler dem in Koblenz Hauptangeklagten Thomas O. (56) im April 2022 in Neustadt an ...