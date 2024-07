Plus Neuwied/Koblenz

Prozessauftakt in Koblenz: Männer sollen in Neuwied Amphetaminlabor betrieben haben

i Eine kleine Gruppe von Männern soll in Neuwied ein Amphetaminlabor betrieben haben. Am Koblenzer Landgericht ist nun der Prozess angelaufen. Foto: Christoph Reichwein/picture alliance/dpa

Eine kleine Gruppe von Männern soll in Neuwied ein großes Amphetaminlabor in einer angemieteten Lagerhalle betrieben haben. Nun ist der Prozess gegen sie am Koblenzer Landgericht angelaufen.