Remagen/Mainz

Nur mit zwei Fähren gelangen die Mädchen und Jungen zu ihrer Schule: Ihr Gymnasium Nonnenwerth liegt bei Remagen auf einer Rheininsel. Ganz selten haben die Schüler sogar hochwasser- oder niedrigwasserfrei – wenn die Boote nicht mehr fahren können. 166 Jahre lang haben Nonnen das Gymnasium geführt, nun hat es die gemeinnützige Gesellschaft International School of the Rhine (ISR) übernommen. Nonnenwerth ist eine von rund 135 Privatschulen in Rheinland-Pfalz. Bundesweit ist dieser Schultyp im Trend.