Speyer

Nirgendwo in Deutschland hat es im vergangenen Jahr so geblitzt wie im pfälzischen Speyer – was die Dichte angeht. Die Domstadt darf sich daher Blitz-Hauptstadt 2019 nennen. Auf einen Quadratkilometer Fläche kamen knapp 3,1 Einschläge, wie der Blitz-Informationsdienst von Siemens am Dienstag bekannt gab.